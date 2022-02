Vietri sul Mare si prepara all’evento “Borgo Divino in tour” per esaltare i profumi del vino e del gusto

Vietri sul Mare si trasforma in un borgo divino. L’amministrazione comunale ha patrocinato l’evento “Borgo Divino in tour” che mette insieme i Borghi più belli d’Italia sotto i profumi del vino e del gusto. L’iniziativa promossa dai consiglieri comunali Stefania Fiorillo e Daniele Benincasa si terrà il prossimo settembre in villa comunale a Vietri sul Mare e nello splendido ed unico borgo di Albori, nell’ambito, dunque, del cartellone di manifestazioni estive già in stesura. Nel weekend di Borgo diVino si potranno, dunque, degustare una selezione dei migliori vini nazionali e locali e soprattutto scoprire quei vini frutto della viticoltura eroica che a Vietri si possono incontrare e degustare. «Abbiamo aderito, senza nessun costo per l’amministrazione comunale, ad una collaudata iniziativa nata per i Borghi più belli d’Italia – spiega il sindaco Giovanni De Simone – Quella di “Borgo Divino in tour” è un appuntamento culturale che sicuramente garantisce visibilità al territorio ma soprattutto alle eccellenze enogastronomiche presenti a Vietri sul Mare».

“Borgo diVino” è l’appuntamento itinerante che abbraccia l’Italia dei suoi borghi più belli e dei suoi vini migliori.

Le eccellenze enogastronomiche entrano tra vicoli, rocche e scorci di terra e di mare per offrirvi weekend unici di riscoperta dei territori, da esplorare a passo lento e calice alla mano.

Un viaggio gustoso che attraversa l’estate, tra degustazioni, percorsi formativi ed esperienze diffuse dove i vini e i loro protagonisti si raccontano in cornici di grande suggestione.