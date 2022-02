Vietri sul Mare si mobilita per l’Ucraina: al via la raccolta di beni di prima necessità. Anche Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, si mobilita per l’Ucraina. Il sindaco Giovanni de Simone ha rivolto un appello a tutti i cittadini vietresi “Che vogliono dare un aiuto, anche piccolo, alla popolazione ucraina in questo drammatico momento”.

“Occorrono beni di prima necessità, cibi a lunga conservazione per adulti e bambini, scatolame. Vestiario caldo, scarpe, coperte. Medicinali, disinfettanti, garze, cerotti, salviette imbevute, pannolini, latte per neonati. Questo materiale potrà essere portato presso la asd Balance (scuola di danza di Alessia Scermino e Serena D’Amore), via Mazzini 34.

Per info 329/5382095 – 366/3896611

Grazie di cuore!