Vietri sul Mare: nasce il Portale della Ceramica. A Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, nasce il Portale della Ceramica, un’iniziativa promossa da Daniele Benincasa, il consigliere delegato alla ceramica di Vietri sul Mare. La presentazione si è tenuta lunedì 21 febbraio alle ore 11.30, presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare.

“Già prima del Covid avevamo iniziato un discorso per identificare il più possibile la ceramica al territorio, proprio per cercare di indurre a venire a Vietri per acquistare il nostro prodotto di antica tradizione: la ceramica. Avevamo notato che l’utilizzo impropriamente del nostro nome era ed è molto frequente. Pertanto, già prima della pandemia, avevo annunciato un impegno proprio per evitare che il nostro nome, appunto, di ceramica vietrese, venisse utilizzato in territori diversi da Vietri. Presentiamo quindi il Portale della Ceramica che incarna proprio l’idea di localizzare i nostri prodotti dando una vetrina gratuita a tutti i ceramisti, ma che avrà anche il compito di far conoscere le nostre bellezze. Sarà infatti costruito secondo varie sezioni: avremo una sezione sui tornianti, altre sulla produzione, eccetera. Questo è il primo step in cui raccoglieremo le istanze da parte dei ceramisti, che ci daranno foto e descrizioni. Il secondo step sarà investire sulla visibilità dello stesso portale, per trasmetterla alle botteghe, alla ceramica ed a tutto il territorio”, ha detto Benincasa.