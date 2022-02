Vietri sul Mare: inaugurata la colonnina per la ricarica delle auto elettriche. È stata inaugurata questa mattina, sabato 19 febbraio 2022, la colonnina per la ricarica delle auto elettriche a Piazza Matteotti, a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Si tratta della prima al mondo che utilizza come design la ceramica.

Un’idea innovativa che potrà essere, se andrà in produzione maggiore, un volano per le nostre aziende ceramiche! Complimenti per la scelta alla ditta NRG for You – ha detto il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone.