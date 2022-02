Vietri sul Mare, farmacista eseguiva tamponi rapidi pur essendo stato radiato dall’Albo

Negli ultimi giorni i Nas, di concerto con il Ministero della Salute, hanno messo in campo un’operazione in tutta Italia finalizzata al controllo di farmacie e centri dove si effettuano tamponi, con particolare riferimento a quelli antigenici rapidi, per riscontrare e sanzionare eventuali irregolarità. Nel corso dei controlli, a Vietri sul Mare, i carabinieri nella provincia di Salerno hanno scoperto un farmacista che effettuava arbitrariamente tamponi rapidi senza richiedere il consenso informato. Ad aggravare la situazione è risultato che il farmacista era stato radiato dall’Albo del proprio ordine professionale e continuava a lavorare con un green pass scaduto.