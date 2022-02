Vico Equense: tre pilastri degli Uffici Comunali in pensione. Una vita intera spesa per la 𝗖𝗶𝘁𝘁à 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲. Dopo 40 anni di onorato servizio, hanno raggiunto la pensione tre pilastri degli Uffici Comunali. Si tratta di 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼 e 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗶𝗼𝗳𝗳𝗶 dell’Ufficio Anagrafe, e di 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗼 dell’Ufficio Urbanistica i quali da domani 1° marzo 2022 si congederanno dalla vita lavorativa.

“Questa mattina abbiamo celebrato questo traguardo con una targa, consegnata a nome mio, della Giunta e del Consiglio Comunale – ha detto il sindaco di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Aiello -. I più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in tanti anni di lavoro, svolti con passione e dedizione”.