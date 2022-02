Vico Equense, sanificazione e lotta al covid: sabato chiusura scuole

Sentite le dirigenti scolastiche, abbiamo disposto una sanificazione generale e completa di tutte le scuole del territorio – scrive il comune di Vico Equense. Una misura resa necessaria dopo diverse settimane di presenza ed in particolare per rasserenare i bimbi, le famiglie il personale scolastico e per ripartire in tranquillità la prossima settimana anche perché si segnala una graduale discesa di contagi dal virus. Le operazioni di sanificazione verranno effettuate nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio con appositi macchinari e con una ditta specializzata in questo genere di lavori. Inoltre – dice il sindaco -, ho firmato un’ordinanza sindacale di chiusura per sabato dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Caulino”. Verrà monitorato costantemente l’andamento scolastico cercando di trovare le soluzioni giuste per ridurre al minimo i disagi dovuti alla lotta quotidiana contro il Covid.