Vico Equense, oggi grande partecipazione per l’Open Day pediatrico per i bambini dai 5 agli 11 anni

Vico Equense. Oggi si è svolto l’Open Day pediatrico riservato ai bambini della fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha visto una grande partecipazione. Il sindaco Giuseppe Aiello, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, così commenta: «Un altro passo avanti nella lotta contro il Covid-19. Sin da questa mattina, presso il centro vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano, genitori e bambini sono stati accompagnati da animatori che hanno intrattenuto i piccoli fino al momento del vaccino. Giochi e supereroi anche dopo la somministrazione della dose, con la consegna finale di un attestato di coraggio per ricordare questa importante giornata.

L’ottimo risultato di oggi certifica il buon andamento della campagna vaccinale della platea scolastica.

Si ringrazia la direzione sanitaria, i pediatri, gli operatori sanitari, gli animatori e quanti si sono prodigati per il successo di questa iniziativa, che replicheremo anche domenica prossima in orario diurno».