Vico Equense, martedì 15 febbraio in Via Filangieri postazione per la donazione del sangue

Vico Equense. Dalle ore 15.30 alle ore 20.30 di martedì 15 febbraio in via Filangieri 102, nei pressi del vecchio comune, ci sarà una postazione dell’Avis di Casoria per chi vorrà effettuare una donazione del sangue.

I donatori verranno sottoposti ad accurata visita medica per verificare la loro idoneità alla donazione e riceveranno le seguenti analisi per monitorare il proprio stam e fattore RH: sideremia, creatinina, proteine totali, colesterolo hdl, colesterolo, trigliceridi, ast/sgot(transaminasi), abHiv (aids), tpha (sifilide), hcv ab (epatite c), hb s ag (epatite b), nat (hbv-hcv-hiv), rbc (globuli rossi), hb (emoglobina), hct (ematocrito), mcv, mch, mchc, plt (piastrine), wbc,(globuli bianchi), neutrofili %, monociti %, eosinofili %, basofili %.