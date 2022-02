Vico Equense , il messaggio d’amore dello chef stellato Gennarino Esposito a San Valentino

Vico Equense ( Napoli ) – “Essere innamorati è la più bella sensazione che si possa provare, non credete anche voi? E San Valentino è l’occasione per ricordarlo e festeggiare. Se ci fa battere il cuore a mille, ci fa svegliare con il sorriso, sospirare di serenità e ci rende felici… allora è amore!” A dirlo è lo chef Gennaro Esposito, due stelle Michelin patron del ristorante Torre del Saracino, a marina di Aequa. San Valentino, la festa degli innamorati ma anche la festa dell’amore. In tutte le sue forme. Per i propri amici, per la propria famiglia. “Io posso dire – continua Esposito – di essere innamorato della mia famiglia, dei miei figli, ma anche del mio lavoro che ogni giorno mi sorprende, un amore sincero anche verso chi lavora al mio fianco, mi sostiene. Perché è tutto ciò di cui ho bisogno nella mia vita, di cose semplici e belle. Auguri a tutti gli innamorati.”