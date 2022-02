Vico Equense: Gaia Girace ai Soliti Ignoti vince 20.000 euro. Gaia Girace, giovane attrice di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, protagonista della serie televisiva di successo L’Amica Geniale, è stata ieri ospite della trasmissione Soliti Ignoti.

La sua partecipazione si è rivelata un vero successo: nonostante abbia sbagliato diverse identità, arrivando alla fase finale del gioco con una cifra non altissima ma comunque importante, si è aggiudicata 20.000€ che devolverà in beneficenza riuscendo ad identificare il parente misterioso.

Incredula, Gaia Girace a Soliti Ignoti ha fatto letteralmente i salti di gioia urlando per la felicità nel momento in cui ha scoperto di aver vinto, con Amadeus e il pubblico in studio che l’hanno elogiata facendole un lungo applauso.

Otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale.