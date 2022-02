Vico Equense, domenica 6 febbraio open day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni presso l’ospedale cittadino

Domenica 6 febbraio presso l’hub vaccinale dell’ospedale “De Luca e Rossano” è in programma la somministrazione della seconda dose di vaccino riservata ai bambini della fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno effettuato la prima dose negli open day a loro riservati delle scorse settimane.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 genitori e bambini potranno recarsi al centro vaccinale, muniti di documento d’identità e tessera sanitaria, per procedere alla somministrazione della seconda dose del vaccino contro il virus Sars Cov-2.

Le vaccinazioni sono riservata ai cittadini prenotati attraverso la specifica piattaforma mediante la quale hanno già ricevuto una fascia oraria di convocazione.

Il sindaco Giuseppe Aiello invita a rispettare gli orari indicati nella prenotazione per evitare ogni pericolo di assembramenti e ringrazia la direzione sanitaria, i pediatri, gli operatori sanitari, gli animatori e quanti si sono prodigati per il successo di questa iniziativa, che si ripeterà anche domenica 13 febbraio con le stesso modalità.