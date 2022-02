Vico Equense Calcio: un nuovo portiere arriva in costiera

Un nuovo portiere arriva in costiera. Il Vico Equense si è fermato in campionato nello scorso weekend perché si è concesso il recupero alle squadre che precedentemente non avevano potuto giocare per cause Covid. Ciò che però non si è fermato per la società costiera è il mercato. Il questa breve finestra, infatti, è arrivato un nuovo portiere alla corte di mister Ferrara. “La A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giulio Cetrangolo. Giulio, classe 1997, è un portiere di grande esperienza. Cresciuto nelle giovanili della Reggina, ha vestito poi le maglie del Monza, della Vibonese, della Nocerina, del Senglea (Malta), dell’Igea 1946, del Valdiano, del Buccino Volcei, dell’ Atl. Azzurra Colli, del Levico Terme e per ultimo quella dell’Agropoli”.