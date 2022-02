Vico Equense Calcio: dopo un portiere e un attaccante arriva un difensore

Dopo un portiere ed un attaccante, il mercato del Vico si chiude con l’arrivo di un difensore. Infatti, l’ A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Eugenio Nardelli. Nardelli, classe 2001, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Teramo, dello Spezia, della Juve Stabia e dell’Entella. E’ proprio con la maglia bianco-celeste che esordisce in prima squadra, per poi passare all’ ACR Messina, al Brindisi ed infine all’ Ercolanese. Chiuso il mercato, i ragazzi di Mister Ferrara, sono costretti a fermarsi anche per questo week-end, dato che la partita con il San Marzano è rinviata a causa degli impegni in coppa della capolista.