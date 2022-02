Vico Equense – Buccino all’insegna della pace, il sindaco e l’assessore ritirano la maglia della squadra costiera

Domani, nella gara interna contro il Buccino Volcei, i nostri ragazzi e i calciatori della squadra ospite, scenderanno in campo con in mano delle bandiere dell’Ucraina e con su scritto lo slogan “STOP WAR”. Anche una piccola realtà come la nostra vuole essere, con questo gesto, vicino al popolo ucraino e contro la guerra. A questa manifestazione per la pace, parteciperanno anche il Sindaco Giuseppe Aiello e il Consigliere Comunale Francesco De Simone che ritireranno una maglia dell’ A.S.D. Vico Equense 1958 personalizzata, consegnatagli da Enzo Doriano, patron della C.E.M. Costruzioni, nostro sponsor ufficiale.