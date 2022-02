Vico Equense, bando per Servizio Civile integrato con il progetto “Nessun minore escluso”. Scadenza prorogata al 10 febbraio 2022

Vico Equense. Il bando per il Servizio Civile è stato integrato con il finanziamento di un ulteriore programma di intervento. Il progetto, dal titolo “Nessun minore escluso” si è aggiunto agli altri quattro pubblicati nelle scorse settimane e per i quali è stata concessa una proroga sulla scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: inizialmente fissata al 26 gennaio c.a. è stata prorogata al 10 febbraio c.a.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha pubblicato i bandi per le selezioni di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’Estero, nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

Il settore e l’area di intervento del nuovo progetto, della durata di 12 mesi per 8 posti disponibili, riguarda minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere una rete di sostegno al benessere psico-sociale ed educativo dei minori del territorio per prevenire e contrastare il disagio giovanile e promuovere società più inclusive.

Tra gli altri progetti in scadenza c’è quello denominato “Disabilitiamo il rischio” [4 posti disponibili] che si occuperà della diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e attività di informazione alla popolazione. L’obiettivo del progetto è quello di creare una consapevolezza più radicata sulle criticità del proprio territorio per il rispetto delle norme e dei vincoli per la prevenzione e mitigazione dei rischi per la popolazione locale e le persone più fragili.

Legato all’assistenza ai diversamente abili il progetto “In.super.abile” [8 posti disponibili] il cui obiettivo è quello di supportare lo sviluppo dell’autonomia personale delle persone con disabilità, per contrastarne l’esclusione sociale.

Attorno al patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana è focalizzato il progetto “Virtuosi per natura” [4 posti disponibili], che ha l’obiettivo di operare per la salvaguardia dell’integrità dell’aree naturali protette e diffondere la coscienza di una sana coesistenza tra uomo e ambiente.

Infine, il progetto “Viaggiare sicuri” [4 posti disponibili] si occuperà di potenziare l’informazione turistica del Comune di Vico Equense per un turismo sostenibile e sicuro.

Ulteriori informazioni sono reperibili sull’albo pretorio del Comune di Vico Equense