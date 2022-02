Vico Equense: arriva l’ultimo giorno di lavoro per Claudio Carrano. Gli auguri della figlia:

Fin dal primo giorno, dal gennaio 1979 ad oggi, 28 Febbraio 2022 è arrivato l’ultimo giorno di lavoro…

Va quindi in pensione dopo 40 anni e più di onorato servizio Claudio Carrano, un uomo, un padre e non ultimo un nonno esemplare che ha fatto del suo lavoro e della sua famiglia una ragione di vita!

Claudio ha iniziato giovanissimo e non ha mai perso, durante questi anni, il senso, l’entusiasmo e la passione per il suo lavoro!

“Ogni giorno sento sempre la stessa energia, il mio lavoro mi rende ciò che sono” dice sempre con il sorriso il mio grande papà!

Sarà una nuova primavera, nuovi orizzonti e nuove emozioni sono pronte ..

una nuova vita ti aspetta che con la stessa dedizione ed impegno ci ha accompagnato nell’ufficio urbanistica del comune di Vico Equense

Ad astra sempre Claudio