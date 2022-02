Vico Equense alla Mostra d’Oltremare di Napoli per partecipare alla 48esima edizione di “Nauticsud”

Anche la Città di Vico Equense è presente alla Mostra d’Oltremare di Napoli per partecipare alla 48esima edizione di “Nauticsud”, il salone internazionale dedicato alla filiera nautica che si terrà da oggi fino al 20 febbraio.

Tra le tante anteprime mondiali e novità, dalle imbarcazioni ai motori, dall’oggettistica agli accessori e servizi, presente anche uno stand che parla dell’offerta turistica della città, in un’ottica di sviluppo e interazione tra imprese.

L’iniziativa promossa da Aicast Macroarea Costiera Sorrentina è una vetrina importante che proietterà la città verso la 67esima edizione della Tre Golfi Sailing Week del prossimo maggio, evento al quale Vico Equense tiene in modo particolare.