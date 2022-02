Venerdi 25 febbraio presentazione del romanzo “Densità” di Raffaele Notaro a Positano

Positano (SA) Venerdì 25 febbraio alle ore 17:00 presso la Sala Comunale “Andrea Milano” sarà presentato il romanzo “Densità” di Raffaele Notaro (Mondadori), con l’autore discuterà del testo la relatrice Anna Annunziata, interverranno il Sindaco dr. Giuseppe Guida e il Consigliere delegato alla Cultura Giuseppe Vespoli. Il romanzo che firma Raffaele Notaro, laureato in Filosofia del linguaggio e autore e conduttore del podcast Le Bookoliche, è un testo emozionante che cattura il lettore fin dalle prime pagine e con ottima tecnica narrativa e raffinata eleganza degno del talento di un’autrice come Elisabeth Strout lo trascina in quella che André Gide definiva l’età dei giudizi assoluti e dell’estrema fragilità: l’adolescenza. La storia che ci svela lo scrittore, campano di nascita e romano d’adozione, è densa, come annuncia il titolo del suo romanzo, di sentimenti, di dolori e di parole non dette, quelle che avrebbero potuto cambiare anche certi destini. L’opera di Notaro descrive l’amicizia delicata tra due ragazzi, il suicidio di quello dei due che sembrava il meno fragile, mette a nudo la provincia italiana cattiva e pettegola, quella delle voci che ritroviamo nella penna di Margherita Oggero o dei luoghi che rivelano degli abitanti più di mille parole, come nella narrativa di Tabucchi. Notaro è autore di un romanzo psicologico che coinvolge il lettore e lo pone di fronte alla fragilità dei padri, al disorientamento dei figli e al dolore delle madri. Un racconto dedicato anche ad una disabilità dell’apprendimento come la dislessia, a quello che comporta per un adolescente viverla e poterne parlare solo con il suo migliore amico e a quello che accade quando questo pilastro viene a mancare.

di Luigi De Rosa

Sinossi del testo a cura di RAI Cultura: Filippo, quattordici anni, bell’aspetto, bravo a scuola, ricco di famiglia, un futuro come nuotatore, s’introduce di nascosto di sera nella piscina in cui si allena abitualmente, sale sul trampolino e si getta nella vasca vuota. Il paese di Castel Carpino è scosso da questo inspiegabile suicidio e subito si scatena la caccia al colpevole. L’onda di sospetti, alimentata dalla rancorosa madre di Tonino, lo scemo del paese, sommerge Gabriele, il suo migliore amico, un ragazzo fragile, con problemi di socializzazione e apprendimento. Mentre Angela, sua madre, combatte contro l’ostracismo delle altre donne e si preoccupa di proteggere il buon nome della famiglia, Gabriele, insieme a Sonia, la ragazza che era stata innamorata di Filippo, e a Lorenzo, il nuotatore rivale, cerca di ricostruire cosa è successo e perché. Nel romanzo di esordio di Raffaele Notaro, Densità, pubblicato da Mondadori, c’è un’immersione nelle dinamiche di una provincia che agisce come massa viva, a volte protettiva, a volte capace di stritolare chi non si omologa.

