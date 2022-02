VASCO ROSSI – LA LEGGENDA DEL ROCK COMPIE 70 ANNI

Vasco Rossi, la prima rockstar italiana, oggi compie 70 anni. Non esistono aggettivi per descrivere il talento del “Blasco”, un genio della musica internazionale, unica espressione del rock di tutti i tempi.

Nella sua lunga carriera si è esibito più di 800 volte, e detiene il record mondiale relativo al numero di spettatori paganti: 225 mila al Modena Park del 2017. L’esordio assoluto di Vasco Rossi all’Istituto Corni di Modena nel 1977, per presentare il 45 giri Jenny/Silvia, fino ad arrivare all’anno 2021 per il VascoNonStop Festival 2020, manifestazione svoltasi nell’anno successivo a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ad oggi, 44 anni di carriera, 34 album, 191 canzoni e 40 milioni di dischi venduti, questi sono i numeri che rappresentano il percorso del rocker di Zocca. Una vita spericolata, tantissimi i riconoscimenti e le sue citazioni che hanno coinvolto tutte le anime, diverse tra loro, oltre alle generazioni che sotto le parole di Vasco ritrovano gli stessi pensieri. Lui che non ha alcuna voglia di fermarsi e vuole regalare sogni a tutti i suoi fan attraverso le sue canzoni, lui che dal 20 maggio 2022 sarà sul palco per inaugurare il suo nuovo tour 2022.

Senza ombra di dubbio, Vasco Rossi, resta la leggenda della musica italiana.

Auguri Komandante!

a cura di Michele Vario