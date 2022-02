Vaccini in spiaggia, Meta ancora protagonista su Rai Tre Campania con un bel servizio dell’amico e collega Michele Giordano. Sul posto l’assessore Angela Aiello, che festeggia il compleanno sul campo in pratico. Un bel successo ancora dell’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Tito che ha organizzato , in collaborazione con l’ASL Napoli sud di Castellammare di Stabia / Sorrento, questa giornata apprezzata sopratutto da chi aveva difficoltà di mobilità in modalità drive in