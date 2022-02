Uniamoci al coro di voci:  “Giustizia per Max”

Max non c’è più: un meticcione di taglia media dallo sguardo profondo, docile tanto da sopportare un’assoluta mancanza d’affetto da parte del suo padrone, trasformatasi alla fine in insana cattiveria, quando l’animale non gli è più servito perché diventato ormai troppo vecchio.

L’uomo avrebbe potuto anche abbandonare il cucciolone al suo destino ad un angolo di strada, come purtroppo ancora accade, ma invece ha fatto di peggio, liberandosene con una modalità bestiale senza precedenti.

E’ accaduto la settimana scorsa lungo la strada che collega Sant’Agata dei due Golfi a Pastena, una piccola frazione del comune di Massa Lubrense.

Max è stato chiuso in un grosso bidone, e gettato come un oggetto senza valore nel burrone: trenta metri di terrore, giù nel “Canale”, dove nasce la sorgente del ruscello che serve l’antico lavatoio.

Inerme nel buio dell’angusta trappola, Max precipitava verso la morte, tra terribili guaiti di dolore, sbattendo contro le rocce fino al fondo del dirupo.

Agonizzante in una sofferenza interminabile, fino a quando i suoi flebili lamenti raggiungevano i passanti, che intuendo l’accaduto, davano l’allarme.

Sul posto accorrevano le volontarie dell’Associazione Amici Pelosi della Penisola Sorrentina che, nell’impossibilità di portarlo in salvo, ricorrevano al soccorso dei Vigili del fuoco, gli unici in grado di superare le difficoltà e portarlo in salvo.

La visita del veterinario svelava purtroppo una realtà impietosa: tante contusioni dovute alla caduta ed una condizione forse in parte anche pregressa, di sostanziale paralisi degli arti.

Prolungare l’inutile sofferenza dell’animale sarebbe stato l’ennesimo atto crudele, quindi si decideva coraggiosamente per una pietosa eutanasia: una procedura tutt’altro che facile ed indolore per chi ama gli animali, ma necessaria in quanto ultimo gesto di amore, dopo le tante carezze di conforto offerte per alcuni giorni dalle volontarie, alla sfortunata creatura.

Ora le persone di contrada Pastena non sono più tanto tranquille come prima: nessuno di loro vuole avere come vicino un incivile che non ha rispetto per la vita!

L’articolo 544-bis del codice penale prevede fino a due anni di reclusione per chi, con crudeltà e senza necessità, cagiona la morte di un animale.

Speriamo allora che prevalga il buon senso e l’onestà, affinché si possa avere giustizia, perché nel 2022 torturare un animale è un gesto intollerabile, anacronistico, una crudeltà che non trova più attenuanti in alcuna motivazione.

Non si chiede a tutti di amare gli animali, ma si pretende da tutti il rispetto per la vita e la dignità per qualsiasi essere vivente.

Uniamoci tutti a questo coro di voci: “Giustizia per Max”, affinché si riesca a fare un passo avanti sul tema del maltrattamento degli animali.