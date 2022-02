UN PO’ DI PENISOLA SORRENTINA NELLA MISSIONE IN ANTARTIDE

Sulla nave per ricerche oceanografiche LAURA BASSI, in questo periodo nel Mar di Ross, in Antartide, sono imbarcati operativamente il prof Arturo De Alteris dell’Universita Parthenope e il Capitano direttore di Macchina Stefano Gargiulo. Due sorrentini doc, che ci aggiornano sul loro lavoro e sulla missione, che durerà a lungo e si ripete annualmente.Ma soprattutto ci mandano delle immagini meravigliose. Vento in poppa a questi sorrentini che isseranno la nostra bandiera a quelle latitudini.

Il post del Prof De Alteris dice:

Sono passati due anni dall’ultima spedizione e oggi sono di nuovo qui, dall’altra parte del mondo, in questo continente così lontano da tutto e da tutti: l’Antartide. Sono rammaricato di non essere riuscito a interessare scuole come ho fatto anni addietro, ma in questa situazione surreale di pandemia ho tralasciato molte cose. E dopo una quarantena di due settimane fatta in un pur bellissimo albergo a Christchurch in NZ, (Nuova Zelanda)da solo e con il cibo lasciato fuori la porta nel periodo natalizio vi garantisco che non ero nell’animo giusto per organizzare altro… Ma adesso viaggio su questi mari ghiacciati e quelli sono già ricordi sbiaditi come spero presto per tutti questo incubo. Vi auguro un felice anno molto in ritardo e come al solito vi lascio un breve racconto del mio viaggio sperando possa farvi cosa grata: chi vorrà può seguire le mie puntate un po’ più scientifiche divulgative, per gli altri spero bastino le immagini.

Alla prossima byebye

Rotta 180°

In questo periodo pandemico tutti i voli hanno subito modifiche: il nostro bel volo Napoli-Dubai-Christchurch degli Emirates è solo un ricordo ed è stato sostituito da quello della Singapore Airlines Roma – Copenaghen (Stop) – Singapore – Christchurch. Risultato: 42 ore rispetto alle 27 del volo precedente con una sosta di ben 16 ore a Singapore senza possibilità di uscire dal gate! Unica nota positiva gli aerei vuoti e possibilità quindi di dormire liberamente (anche se io ho l’abitudine di spararmi film no stop)! Poi arrivo a Christchurch in Nuova Zelanda sistemazione in albergo per quarantena per circa 2 settimane (per un positivo in aereo) senza possibilità di uscire se non a orari prefissati nel cortile intorno ad un albero di cui ho contato le foglie! In pratica una bolla in 47 bis per giunta nel periodo natalizio!…

Poi il porto di Lyttleton e infine la nostra nave, la Laura Bassi. Poi l’oceano e rotta indiscutibilmente 180°: SUD pieno!

La traversata in pieno oceano tra le latitudini dei 40 ruggenti e 50 urlanti è andata abbastanza bene tranne un giorno con mare 7. Poi i primi ghiacci, i primi iceberg, i primi pinguini: stiamo entrando nel regno del ghiaccio perenne, stiamo entrando nel sesto continente e Cape Adare (170 ° EST di longitudine), avamposto a nord del mare di Ross, è ormai all’orizzonte.

Il progetto al quale afferisco quest’anno è MORSea acronimo di Mooring Observatory in the Ross Sea del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Questo programma si prefigge di gestire la rete di osservatori marini nel mare di Ross presenti dal lontano 1994 (moorings). Si tratta, quindi, quasi di trent’anni di registrazioni di dati oceanografici che hanno una grande rilevanza non solo scientifica puntuale ma anche una valenza statistica importante. Infatti, negli ultimi decenni la comunità scientifica ha sviluppato un interesse sempre maggiore nei confronti dell’Oceano Meridionale e soprattutto verso il Mare di Ross che contribuisce per una buona parte alla formazione di acqua profonda antartica (denominata Antarctic Bottom Water – AABW). Questa acqua gioca un ruolo fondamentale sulla circolazione degli oceani e per questo motivo è considerata un elemento importantissimo nel contributo che l’oceano dà al clima terrestre. Come potete ben capire tutto sul nostro pianeta è connesso e ciò che avviene in un lato del globo ha rilevanza sull’altro lato: per capirci meglio è come il discorso della farfalla che muove le ali in Brasile e che genera un uragano a casa vostra …

Il mare di Ross quest’anno si è presentato clemente e stiamo effettuando le operazioni in condizioni meteo favorevoli e speriamo per il prosieguo della campagna.

Verso Sud il Drygalski, lingua di ghiaccio di oltre 35 km di lunghezza e 20 di larghezza, si protende sul mare. È una zona dove è molto facile avvistare pinguini, foche e se si è fortunati balene o orche. Qui effettuiamo alcune stazioni oceanografiche e un mooring, misure sismiche per poi proseguire verso il RIS (Ross Ice Shelf) a SUD fino alla latitudine di 77°!

Il RIS o barriera di Ross è una enorme distesa di ghiaccio, propaggine di enormi ghiacciai, che si poggia sul mare formando una enorme barriera profonda centinaia di metri estesa su di un territorio grande quanto la Francia e alta tra i 20 e 50 metri sul mare! Spettacolare e imponente sono aggettivi riduttivi…. Qui le temperature sono basse e il freddo si sente soprattutto con il vento (effetto wind chill). Durante l’intera giornata di lavoro ci accompagna un leggero nevischio nonostante il cielo sia terso: è la neve spinta dal vento dall’enorme piattaforma sul mare.

Finiamo le operazioni e poi con rotta Nord ci dirigiamo verso la base italiana Mario Zucchelli per poi proseguire verso Nord dove continueremo le nostre indagini … però nella prossima puntata.

Arty

PS le foto @PNRA sono state scattate da Giovanni Chiarini (medico di bordo), Lorenzo Facchini e da me