Tutto pronto a Positano per festeggiare il Carnevale. Si avvicina ormai sempre più la festività più spensierata che esista: il martedì grasso, l’apice del Carnevale.

Il carnevale è una festa mobile che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico: i festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi, in particolare, l’elemento distintivo e caratterizzante è l’uso del mascheramento.

A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è tutto pronto per i festeggiamenti, con due villaggi a tema per i bambini e tre appuntamenti con il teatro dei burattini: giochi gonfiabili, spettacoli, musica e dance aspettano i bambini per trascorrere insieme una domenica di puro divertimento in Piazza dei Racconti!