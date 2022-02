Turismo e caro bollette: dalla Penisola Sorrentina si chiede l’intervento del Ministro Garavaglia.

Caro bollette… Priorità turismo e Zone a Turismo Prevalente.

Da Napoli, Penisola e Sorrentina gli operatori turistici chiedono un intervento per il Consiglio dei Ministri previsto la prossima settimana sul caro bollette

Potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana il decreto bollette da 5-7 miliardi per famiglie e imprese atteso ormai da settimane.

Si tratterà di un intervento mirato a quanti sono in difficoltà, alle prese con i rincari record di luce e gas, finanziato con le risorse disponibili a bilancio. Andranno trovate risorse almeno fino a 5 miliardi.

Sarebbe fondamentale intervenire in primis per il settore turismo visto che oggettivamente è quello più colpito dalla pandemia.

Appesantire le strutture ricettive di costi energetici insostenibili vorrebbe zavorrare un tessuto economico già in profonda crisi.

Per questo Atex ha chiesto al Ministro Garavaglia di prendere una posizione chiarissima sulla destinazione delle risorse al Turismo.

Sergio Fedele.

Presidente Atex Campania

Graziano d”Esposito

Vice Presidente Atex Campania

Presidente Atex Isola di Capri

Pietro Cannavacciuolo

Presidente Atex Meta e Sorrento

Bernardo Amodio

Presidente Atex Napoli

Fabrizio Di Gennaro

Presidente Atex Vico