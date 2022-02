Turismo a Sorrento: per il rilancio ci si affida al “destination manager”. Migliorare l’offerta per intercettare nuovi flussi turistici. È l’obiettivo del “destination manager”, una figura professionale che, per definizione, è “responsabile del management e del marketing di una determinata destinazione, condividendo le strategie progettuali e le modalità di attuazione delle attività proposte”. Un soggetto, o anche un gruppo di lavoro, cui il Comune di Sorrento intende affidare il delicato compito di preparare la ripartenza del comparto dopo gli anni difficili della pandemia, favorendo la destagionalizzazione e potenziando i segmenti enogastronomico, culturale ed escursionistico.

Per questo motivo, su proposta del funzionario dell’ufficio Eventi e Cultura, Simona Fiorentino, il dirigente facente funzioni, Rosa Russo, ha indetto un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di quanti, in possesso delle necessarie competenze, si rendessero disponibili a ricoprire l’incarico che, è bene dirlo, è a titolo gratuito.

L’idea è stata lanciata dai rappresentanti del settore dell’accoglienza nel corso degli Stati generali del turismo che Sorrento ha ospitato l’anno scorso. Gli operatori hanno chiesto di dare mandato ad un soggetto che si occupasse “della promozione e del rilancio turistico, valutando lo stato delle attrattive esistenti, esaminando la concorrenza, analizzando la domanda e studiando le esigenze e l’immaginario geografico dei viaggiatori reali e potenziali e definendo le giuste strategie per implementare la migliore offerta turistica, coinvolgendo e coordinando tutti gli attori locali, dalle istituzioni ai privati”.

Più nel dettaglio, il “destination manager” sarà chiamato a svolgere un ruolo di consulenza nei confronti dell’amministrazione comunale “per una corretta promo-commercializzazione della destinazione “Sorrento” allo scopo di renderla attrattiva e competitiva nel mercato nazionale e internazionale”. È la strategia già avviata dal sindaco Massimo Coppola e dall’assessore al Turismo e chef stellato Alfonso Iaccarino con il lancio del “Modello Sorrento” e la campagna pubblicitaria che ha coinvolto i tipici bus a due piani della città di Londra oltre ad alcuni dei principali scali aeroportuali europei ed italiani dove, sui tabelloni luminosi, per settimane si sono viste scorrere splendide immagini di Sorrento.

Ora, però, è il momento di passare allo step successivo che consenta alla città ed alla sua penisola di riconquistare il ruolo di leader nel settore dell’ospitalità del mezzogiorno d’Italia che ricopre ormai dagli anni del “Grand Tour”. E ciò può avvenire solo affidando ad una persona o ad un organismo con uno specifico background l’incarico di pianificare azioni di marketing volte ad attrarre investimenti ed a generare nuove opportunità di sviluppo e di crescita, favorire la costruzione di offerte turistiche mirate anticipando le esigenze dei viaggiatori, anche attraverso contenuti ed esperienze innovative. Le domande con i curriculum andranno consegnate al protocollo del Comune o inviate alla Pec dell’ente.