Tullio Cotticelli in esclusiva ai microfoni di Carlo Ametrano per Positanonews

Le parole del maestro d’arte che si racconta ai microfoni del giornalista e scrittore Carlo Amentrano per Positanonews

Tullio Cotticelli in esclusiva ai microfoni di Carlo Ametrano

Esclusiva di Carlo Ametrano. Ai suoi microfoni infatti è intervenuto il maestro d’arte Tullio Cotticelli. Autore di grandi successi nel suo ambito, fa sorgere subito una domanda: “Ma come nasce la passione?”. Tullio, senza pensarci due volte, replica: “Nasce da quand’ero bambino. Sono riuscito con il tempo a far diventare la mia passione un lavoro; non mi aspettavo però i tanti riconoscimenti che ho ottenuto”. Tra questi, rientra “L’Oscar dell’Arte 2020”, “L’Artista degli Artisti 2021” e tanti altri.

I grandi riconoscimenti

Un successo enorme del maestro d’arte che non ha certo intenzione di fermarsi. Prossimamente infatti riceverà un invito a Dubai per riscuotere un altro importante premio internazionale che celebra la sua ottima carriera. All’interno dell’intervista inoltre, Tullio mostra ai microfoni di Carlo Ametrano il grande riconoscimento ottenuto in Calabria, da Sibari. “Sono dei premi alla carriera…fortunatamente uno dei tanti” afferma Cotticelli.

Tra soddisfazioni e sogni

Lo stesso maestro è inoltre un grande portafortuna, in particolare di Koulibaly. Il difensore, che milita nel Napoli, ha ricevuto il quadro realizzato da Tullio prima della partenza per la Coppa d’Africa, poi portata conquistata. “Gli avevo detto che l’avrebbe vinta, lo sapevo” ha confermato felice Cotticelli. La sua carriera ovviamente non finisce qui, Carlo infatti si focalizza sui prossimi obiettivi del maestro che risponde: “Mi piacerebbe insegnare in una scuola privata. Stare a contatto con i ragazzi e portare l’arte nelle scuole perché è un discorso molto più grande di arte-terapia e benefici che la stessa può portare ai giovani”.

Se vuoi vedere l’intervista a Carlo Cotticelli clicca sul link che segue: https://fb.watch/b4Pc7XeXog/