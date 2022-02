Tramonti, partiranno a breve i lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 141

Il Comune di Tramonti continua ad investire sul miglioramento della viabilità e sulla sicurezza dei trasporti, consapevole che una buona rete stradale è indispensabile per lo sviluppo e il benessere della cittadinanza. Dopo i lavori che hanno interessato la S.P.2, che hanno ottimizzato sensibilmente il transito sul territorio comunale, è ora il turno della messa in sicurezza della Strada Provinciale 141 le cui cattive condizioni sono ben note ai tanti automobilisti che la percorrono ogni giorno.

Il sindaco Domenico Amatruda, consapevole della situazione che rappresenta un vero e proprio pericolo per i viaggiatori, già nel 2020 ha avanzato alla Provincia di Salerno una richiesta di sopralluogo e di conseguente attivazione di interventi urgenti di manutenzione.

Il sopralluogo non ha fatto altro che confermare le numerose problematiche evidenziando come queste costituiscano anche un pericolo per automobilisti e pedoni. La Provincia di Salerno ha quindi redatto un Progetto Esecutivo, supportato dall’ufficio tecnico comunale, stimando in euro 140.000 le spese necessarie alla manutenzione straordinaria della S.P. 141 ed i lavori partiranno nelle prossime settimane e dovrebbero durare circa 30 giorni naturali.

Si provvederà non solo alla riparazione ed al miglioramento di buona parte della sovrastruttura stradale, ma anche alla risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, alla pulizia delle cunette ed alla riparazione di alcuni parapetti.

Questi ultimi due punti hanno un’importanza non minore a quella di un manto stradale in buono stato. La pulizia delle cunette permette di gestire con più efficienza lo smaltimento dell’acqua piovana, riducendo l’usura a cui è soggetta la strada e allungandone la vita utile, diminuendo al tempo stesso i costi di manutenzione. I parapetti, infine, sono delle strutture indispensabili per la sicurezza di chi transita lungo la S.P. 141.