Tramonti, l’allenatore Roberto Mancini sceglie il ristorante “Al Valico di Chiunzi” per questa domenica di febbraio

Tramonti. L’allenatore di calcio Roberto Mancini ha trascorso questa domenica di febbraio nella città della costiera amalfitana ed è stato ospite del ristorante-pizzeria “Al Valico di Chiunzi”. Una graditissima sorpresa per i gestori del locale che hanno approfittato della gentilezza dello sportivo per scattare una foto ricordo di questa giornata.

Roberto Mancini, soprannominato il Mancio, è considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi nella storia del calcio italiano. Ha esordito nel 1981 in Serie A con il Bologna quando non aveva ancora 17 anni per poi diventare successivamente un simbolo della Samdoria, squadra nella quale ha militato per 15 stagioni. Ha poi giocato per tre anni con la Lazio vicendo un campionato italiano e le prime (e finora uniche) due coppe europee del club. Dopo una breve parentesi al Leicester City Mancini chiude la carriera da calciatore intrapendendo quelli di allenatore e distinguendosi come uno dei migliori tecnici della sua generazione.