Tramonti: due cuccioli di cane abbandonati cercano casa. L’ENPA Costa d’Amalfi ha oggi segnalato un nuovo abbandono, questa volta a Tramonti.

Non abbiamo atteso molto per ricevere l’ennesima telefonata dove ci segnalavano un abbandono – hanno scritto sulla loro pagina Facebook.

Facciamo appello alle autorità locali, siamo al collasso ormai e non riusciamo più a gestire queste situazioni.

Servono controlli sulle zone dove i pastori hanno i greggi con i loro cani di pastore maremmano.

Far capire loro che, sterilizzando, non avranno più problemi di cucciolate “indesiderate”.

E tocca a noi salvargli la vita, evitando di trovarli morti, sul ciglio di una strada.

Il randagismo sta aumentando troppo velocemente e noi non abbiamo così tanti mezzi da riuscire a fronteggiarlo.

Questi 2 bellissimi cuccioli, entrambi maschietti, hanno circa 2 mesi, sono già spaventati dalle brutture che la vita gli sta mostrando.

Aiutiamoli a trovare una casa, amore e calore, quello del cuore.

Grazie