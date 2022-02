Tramonti: domenica la premiazione 19esima edizione Concorso dei Presepi, ospite Maurizio Casagrande. Domenica 27 febbraio 2022, a partire dalle ore 11.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana, si terrà la premiazione del Concorso dei Presepi. Si tratta di un evento particolarmente caro alla comunità, che quest’anno giunge alla sua 19esima edizione, per la quale è riuscito a coinvolgere artisti ed artiste di tutte le età.

Le limitazioni imposte dallo stato d’emergenza hanno reso necessarie alcune modifiche rispetto allo svolgimento tradizionale, a partire dalla mancata visita dei membri della commissione alle case e alle parrocchie per visionare i presepi, ma non hanno spento l’entusiasmo degli organizzatori e dei partecipanti, numerosi nonostante tutto.

Foto 3 di 3





I concorrenti in gara hanno presentato, per ognuna delle categorie disponibili, lavori tanto individuali che collettivi. Nella categoria “Parrocchie”, ad esempio, hanno potuto mettersi in gara vere e proprie squadre di artisti del presepe. La tradizione presepiale è da sempre un’occasione di socializzazione e supporto reciproco, capace di creare legami oggi più indispensabili che mai.

Ospite speciale di questa edizione è Maurizio Casagrande, attore e regista di grande fama nazionale, che con la sua opera porta avanti la grande tradizione del Teatro Napoletano e si fa portavoce di tutte quelle sfumature che rendono la nostra cultura popolare tanto ricca e apprezzata in Italia e nel mondo.

“Con la 19esima edizione del Concorso dei Presepi di Tramonti abbiamo avuto una conferma della forza delle nostre tradizioni, che hanno saputo resistere e adattarsi anche a norme che, purtroppo, rendono più difficile portare avanti eventi di questo genere” – ha dichiarato Assunta Siani, Assessore agli eventi -. “Siamo certi che le prossime edizioni del Concorso vedranno un numero ancora maggiore di partecipanti, con la speranza che si possa tornare presto allo svolgimento tradizionale, per sentire ancora di più il calore e l’entusiasmo dei cittadini di Tramonti”.