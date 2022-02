Tramonti, auguri a Giuseppe Salsano per la sua Laurea in Economia e Commercio

Tramonti. Formuliamo i migliori auguri a Giuseppe Salsano che ha conseguito la Laurea Triennale in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Parhenope” con la discussione della tesi dal titolo “Dallaripartizione alla capitalizzazione: quali insegnamenti per l’Italia dalla riforma previdenziale cilena del 1981?”. Un brillante risultato che incorona un percorso di studi condotto con passione e tenacia.

Al neodottore le nostre felicitazioni per questo importante traguardo con l’augurio che possa essere foriero di una lunga serie di successi e soddisfazioni personali e lavorative.