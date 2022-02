Tragedia per Vietri sul mare, morto a Mantova con il suo camion Alfonso D’Arienzo camionista di 43 anni

Per liberare l’uomo dalla cabina schiacciata dal rimorchio, che gli è volato sopra, e dal carico di cipolle che trasportava e che l’ha travolto ci sono volute 9 ore. La prima squadra dei Vigili del fuoco di Suzzara è arrivata poco dopo le 5 di ieri, mentre la seconda che ha dato il cambio ai colleghi è giunta sul posto alle 8 e ha lavorato fino alle 14.30, quando è stato riaperto al traffico il tratto della A22 interessato dall’incidente.

Il fatto. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli agenti della Polstrada di Verona Sud. L’ipotesi più accreditata dagli investigatori, però, resta una: l’autotrasportatore sarebbe uscito di strada a causa di una distrazione, un colpo di sonno, un malore o un guasto meccanico. Il recupero della salma è stato molto difficoltoso. La motrice si era praticamente piantata nel terreno e nell’uscita di strada il rimorchio si è rovesciato piombando sulla cabina, disperdendo il carico di cipolle per tutta la carreggiata e la scarpata sottostante. Immediato anche l’arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa, ma purtroppo per l’autista di Vietri sul Mare, intrappolato nell’abitacolo, non c’era più nulla da fare. Il suo corpo, trovato dopo diverse ore, era sepolto nel fango. Sulla A22, in direzione nord, di sono formati sei chilometri di coda. Ovviamente, come di solito accade in queste circostanze, tutto il traffico pesante si è riversato sulle strade provinciali, come la Romana, la Pegognaga- Suzzara-Cispadana e la Cisa. D’Arienzo, che lavorava per una ditta di trasporti dell’Agro nocerino sarnese, trasportava cipolle prodotte in Campania ed era diretto a Verona. Il 44enne, originario di una nota famiglia di ceramisti vietresi, ha sempre svolto la professione di autista, lavorando per diverse ditta della provincia