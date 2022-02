Tragedia negli Usa: Claudio Mandia 17enne di Battipaglia trovato morto nel College

Battipaglia ( Salerno ) Tragedia negli Usa: Claudio Mandia – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – trovato senza vita. Il 17enne battipagliese si trovava a New York: il decesso è avvenuto nel college, dove frequentava gli studi. I genitori Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto lo avevano raggiunto da poco negli Stati Uniti, per festeggiare il 18esimo compleanno del figlio. Ancora avvolte nel mistero le cause della sua morte. I genitori del ragazzo sono molto conosciuti a Battipaglia, la cui comunità è sotto choc per la tragedia.