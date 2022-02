Tragedia a Vico Equense, uomo perde la vita gettandosi sotto il treno della Circumvesuviana

Vico Equense. Nel pomeriggio di oggi si è registrata una tragedia presso la stazione della Circumvesuviana della città dove un uomo si è lanciato sui binari proprio mentre arrivata il treno proveniente da Sorrento e diretto a Napoli. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per tutte le operazioni del caso.

Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena e traffico ferroviario bloccato per consentire le indagini.