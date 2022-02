Tragedia a Vico Equense, donna perde la vita gettandosi sotto il treno della Circumvesuviana.

Vico Equense (Penisola Sorrentina). Nel pomeriggio di oggi si è registrata una tragedia presso la stazione della Circumvesuviana della città dove una donna di 57 anni si è lanciata sui binari proprio mentre arrivata il treno proveniente da Sorrento e diretto a Napoli. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per tutte le operazioni del caso.

Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena e traffico ferroviario bloccato per consentire le indagini.

Il Presidente dell’EAV Umberto De Gregorio ha così commentato l’accaduto: «Oggi pomeriggio presso la stazione Eav dì Vico Equense una signora dì 57 anni è stata investita da un treno in entrata in stazione. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si tratti dì un suicidio. Le autorità stanno indagando ed hanno autorizzato la rimozione della salma.

Le mie condoglianze alla famiglia della vittima e la mia vicinanza al macchinista ed al capotreno, a cui ho subito telefonato, provati da una terribile vicenda».