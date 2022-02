Tragedia a Piano di Sorrento, muore 37enne per un incidente a Gragnano sulla strada per Agerola La moto distrutta sull’asfalto. In pezzi dopo l’impatto con una Smart. Incidente a Gragnano nella tarda serata di ieri.

Morto il motociclista. Per la vittima di 37 anni, di Piano di Sorrento, non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il conducente dell’auto. Sul posto in località Sigliano sulla Statale per Agerola due auto dei carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri quando l’Honda Sh guidato da Antonino P., centauro di Piano di Sorrento, si è scontrato frontalmente con una Smart.

L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. Il 37enne è stato sbalzato ad una decina di metri dal suo scooter, mentre la vettura è andata in testacoda. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma il personale di un’ambulanza del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 37enne. Ferito l’automobilista, che è ricoverato e non sarebbe in gravi condizioni.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma del centauro per l’autopsia. Sul posto, i carabinieri della stazione di Gragnano hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente.