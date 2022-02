Tragedia a Cava de’ Tirreni: agente di polizia perde la vita in un incidente stradale. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Cava de’ Tirreni: un giovane agente di polizia ha perso la vita in un incidente stradale.

Il 33enne è deceduto in seguito ad un violento impatto avvenuto in via Arti e Mestieri, nella frazione di Santa Lucia. Inutili i tempestivi soccorsi.

Attualmente, sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente.

La notizia ha sconvolto i familiari, amici e parenti del giovane. Cava de’ Tirreni si è stretta al dolore della famiglia dell’agente di polizia scomparso tragicamente.