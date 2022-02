Traffico in Costiera amalfitana, troviamo le soluzioni ora e non aspettiamo il caos. Il suggerimento degli autisti della SITA “Scrivi per Positanonews che i sindaci e l’ANAS si devono organizzare da ora , prima che sia troppo tardi… Poi ve la prendete con noi autisti… “. Avevamo detto che saremmo tornati sull’argomento , tornati perchè Positanonews ne ha già parlato qualche giorno fa a proposito dei “tutor” , proposta rimasta ancora sulla carta . Non solo gli autisti li ascoltiamo, ma li ringraziamo, quelli che hanno esperienza sono i migliori esperti che ci possano essere e vanno ascoltati, senza la loro esperienza il traffico che si forma sarebbe ancora peggiore . Ma andiamo ai fatti, occorre organizzarsi, con la ZTL, che potrebbe permettere almento un controllo a monte del traffico sulla S.S. 163 e altri strumenti, ausiliari del traffico in alcuni punti nevralgici ma anche agli ingressi della Statale, ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento dalla direzione Napoli a Vietri sul mare dalla direzione Salerno, in modo che possono anche informare chi si avventura in Costiera nel caso che si stia bloccando tutto, poi controlli per le soste selvagge e altro ancora. Ma bisognerebbe farlo ora e non dopo…

Intanto riproponiamo un articolo dell’anno scorso, sicuri che, purtroppo, ci ritroveremo a scrivere le stesse cose se non cambia qualcosa:

Si torna ai livelli di un tempo per il turismo in costiera amalfitana. Da un lato verrebbe da esaltarsi, ma sorge spontaneo il rammarico che si crea attorno al tema viabilità. Panorami immensi, biodiversità, cultura, sole, mare. E’ proprio tutto ciò che caratterizza la costa d’Amalfi che pare non avere difetti, ma il suo vero ed unico tallone d’Achille sale a galla, paradossalmente, quando il turismo vive la sua fase più acuta dell’estate

In queste ore la situazione a Ravello è alquanto disastrosa, così come ad Amalfi ed altri comuni della costiera. Ci raccontano di auto imbottigliate nel traffico e taxi che impiegano un’ora a salire e due ore a scendere verso il centro. Anche Positano non è da meno, con la situazione parcheggi che soffoca la viabilità in centro. Questa mattina migliaia di auto dirette al mare non trovavano posto in parcheggio, se non su prenotazione. L’emergenza è diventata insostenibile anche per i residenti.

Non sono mancate critiche anche ad alcune amministrazioni comunali invocando il sistema a targhe alterne, oppure critiche al personale che gestisce il traffico, in cui molti hanno individuato la causa dell’ingorgo. Non si sa a chi addossare la colpa, ma una cosa è certa, in questo modo non si fa altro che remare contro un turismo che raggiunge la costiera per godersi qualche giornata in totale relax.”