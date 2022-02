Tour Cucciolotti: distribuiti nelle scuole della Costiera Amalfitana gli album di figurine per salvare i trovatelli. Tornano in edicola gli Amici Cucciolotti di Pizzardi Editore, le figurine che salvano gli animali. E prosegue l’impegno dell’organizzazione no profit ENPA Costa d’Amalfi, che ha già distribuito nelle scuole di Maiori, Minori, Scala, Ravello, Tramonti ed Amalfi gli album con un pacchetto di figurine omaggio.

“In questi giorni ci recheremo in altri plessi scolastici della Costiera Amalfitana”, hanno affermato. Seguiranno gli altri comuni.

La collezione 2022 è dedicata alla bellezza della natura, alle meravigliose forme e ai colori degli animali più belli che vivono nella natura che ci circonda.

Su ogni figurina si possono ammirare le foto dei trovatelli salvati e le loro storie a lieto fine.