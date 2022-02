Torre “Non sono un medico no vax, ma contro obbligo vaccinale”

Non è un medico no vax. Lo ribadisce a gran voce Gerardo Torre, il dottore di Pagani censurato dall’Ordine dei Medici di Salerno che – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – ha preso provvedimenti nei suoi confronti per le accuse ai colleghi e per aver curato a domicilio i pazienti positivi al Covid. Il provvedimento disciplinare è giunto nella giornata di mercoledì dopo l’incontro tenutosi lunedì sera presso la sede di via Santi Martiri Salernitani. “L’Ordine dei medici ha deciso di procedere nei miei confronti addebitandomi la sanzione della “censura” per alcune affermazioni deontologicamente scadenti che ho proferito nei mesi scorsi e per cui avevo già fatto ammenda. Mi fa piacere pensare che l’Ordine nella sua decisione abbia valutato, come contrappeso, l’opera finora svolta a favore degli ammalati in tempo di pandemia. In merito a tale decisione non rilascerò ulteriori commenti”. Il medico paganese ha annunciato provvedimenti verso le tv nazionali e, in particolar modo il programma di Rete4 che, in più occasioni lo ha definito medico no vax, ribadendo di non essere mai stato a favore dell’obbligo vaccinale perché contribuisce ancora di più a creare quella distanza tra il cittadino e istituzioni.