Torna La Città dei Gatti! La rassegna dedicata alla cultura felina con mostre e concerti

Torna La Città dei Gatti! Dal 17 febbraio al 13 marzo 2022. La rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti, rassegne e incontri a tema organizzata da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, MediCinema, Youpet.it e Radio Bau e realizzata grazie al contributo di Dottor Bau & Dottor Miao e Maremmagatta.it. Protagonista assoluto di questa edizione 2022 è il Gatto con gli Stivali, l’eroico micio protagonista della nota favola che verrà celebrato con una mostra allestita presso WOW Spazio Fumetto con tavole originali di maestri come Dino Battaglia, Guido Crepax, Fabio Visintin e Luca Salvagno (autore del manifesto, foto copertina dell’articolo) che hanno prestato la loro immaginazione e le loro matite a questo straordinario personaggio. Ma non solo: in programma anche l’ormai attesissimo Concerto in Miao (19 febbraio) con musiche gattose di Rossini, Mozart e Ravel più un prezioso “inedito” disneyano d’animazione del 1922 con la colonna sonora eseguita dal vivo, una proiezione cinematografica presso la sala MediCinema dell’Ospedale Niguarda di Milano, incontri per scoprire quanto il gatto sia presente nella nostra vita e nella nostra cultura, laboratori per bambini e una serie di aperitivi solidali presso il Crazy Cat Cafè di via Napo Torriani durante i quali alcuni fumettisti milanesi racconteranno il loro lavoro e il loro rapporto con i gatti. Quest’anno, inoltre, La Città dei Gatti ha stretto una partnership con VIGAMUS, il Museo dei Videogame di Roma, che ospiterà una serie di eventi e incontri dedicati i gatti nei videogames. Tutte le informazioni su location, giorni, orari e accesso agli eventi sul sito dedicato: https://www.lacittadeigatti.it/

a cura di Luigi De Rosa

“Regina e la Luna”. Regina è la mascotte del sito i “Bagni della Regina Giovanna” a Sorrento, una gatta amata da tutti, turisti e visitatori italiani, oramai è il Genius loci della Villa Marittima le cui rovine da millenni fanno bella mostra di sé al Capo di Sorrento.