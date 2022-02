Tg Flash delle 18 – 7 minuti con Positanonews. Ogni sera appuntamento in diretta sulla pagina e gruppo facebook di Positanonews e su you tube su Positanonews TV , e verrà viralizzato con twitch, twitter e instagram, whatsapp e telegram. Sette minuti con il direttore Michele Cinque e con la redazione per parlare delle notizie del giorno e anche interfacciarsi con la redazione