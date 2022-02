Terzigno, incidente stradale sulla statale 268 “del Vesuvio”. Tragico il bilancio: due morti e un ferito

A Terzigno questa mattina, sulla strada statale 268 “del Vesuvio”, si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture scontratesi frontalmente. Il bilancio del sinistro è tragico: due le persone decedute ed un’altra rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’Anas e le Forze dell’Ordine per rispristinare la sicurezza e stabilire la modalità dell’incidente le cui cause sono in corso di accertamento.