Terremoto in provincia di Reggio Emilia, un sisma di 4.0 . Scossa anche fra Pozzuoli e Bacoli sentito un boato

Ancora terremoti in Centro Italia . Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Reggio Emilia alle 19.55. Ingv comunica che la magnitudo del sisma è stata di 4.0, con epicentro a 4 km dal comune di Bagnolo in Piano (RE). L’epicentro è localizzato a 7 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Parma, Bologna e Modena. Sui social segnalazioni anche da Mantova, Verona, Bergamo e Milano. Gli utenti parlano di una scossa di breve durata, ma di forte intensità. Al momento non si segnalano danni.

Scossa di terremoto anche in Campania in provincia di Napoli, fra Bacoli e Pozzuoli, si è sentito un boato, ma pare che sia in profondità marina e sia di un solo grado, la zona è soggetta a continui sciami sismici ultimamente. L’area flegrea è da sempre instabile e soggetta a bradisismi.