Tavolo sul turismo per la ripartenza della Penisola Sorrentina. Istituzioni e associazioni unite, nel rispetto dei reciproci ruoli e della identità dei singoli Comuni, per la ripartenza della Penisola Sorrentina

Stamattina presso la sala consiliare del Comune di Sant’Agnello, si è svolto il secondo Confronto Periodico tra gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina e i rappresentanti di numerose associazioni della filiera turistica locale.

Erano presenti:

Giovanna Staiano (Assessore al Turismo di Massa)

Ciro Maffucci (Assessore al Turismo di Vico)

Pasquale Cacace (Assessore al Turismo di Meta)

Gianni Iaccarino (Assessore al Turismo di Piano)

Giuseppe Gargiulo (Assessore al Turismo di Sant’Agnello),

Mario Colonna (Delegato Aicast Penisola Sorrentina)

Vincenzo Ercolano (Presidente Confcommercio Sorrento)

Sergio Fedele (Presidente Atex Campania)

Mauro de Maio (Presidente Nazionale Le Chiavi d’Oro Faipa)

Fabio Colucci (Presidente Club dei 500)

Giovanni Rosina (Charter Campania)

Luigi Gargiulo(Presidente Associazione italiana Barmen)

Purtroppo oggi non era presente l’assessore al Turismo del Comune di Sorrento Alfonso Iaccarino impegnato per una importante iniziativa di marketing.

È stata ribadita da tutti i partecipanti la volontà e la convinzione di procedere con periodicità e metodo, con l’obiettivo di affrontare le maggiori priorità del territorio e mettere in campo proposte e iniziative.

Tanti gli argomenti affrontati per i quali nei prossimi giorni si definirà un calendario di priorità : organizzare una promozione mirata per le 3 manifestazioni che arricchiranno la prossima stagione turistica (Mille Miglia, Rolex Cup, Global Youth Tour) con l’organizzazione di specifiche iniziative che coinvolgano strutture ricettive, ristoratori, charter, commercianti, artigiani, guide(le

associazioni svolgeranno una azione diretta con i loro associati affinché promuovano sui loro siti web e sulle loro pagine social le 3 manifestazioni) valutare di partecipare come Penisola Sorrentina alla BMT di Napoli,alla BITUS di Pompei e alla Bit di Milano, prendendo uno spazio negli Stand della Regione Campania, valutare di presentare alla Regione Campania una specifica proposta di marketing finalizzata sia alla realizzazione di Campagne Pubblicitarie con passaggi Video su tv nazionali e internazionali sia attraverso un Portale Dinamico , gestito da una Azienda strutturata che abbia esperienza pluriennale sul territorio, che possa, in collaborazione con le amministrazioni comunali , sviluppare una azione quotidiana di promozione attraverso consolidate tecniche di indicizzazione.

Si è poi passati ad affrontare la questione del calendario degli eventi fondamentale per consentire una promozione efficace, la valutazione di richiedere alla Regione Campania l’istituzione dell’obbligo di un Patentino per i gestori del settore extralberghiero, la necessità di relazionarsi con i responsabili del portale nazionale ITALIA. IT affinché nei lavori in corso per il restyling di questo strumento, si possano confrontarsi con i nostri assessori per lo spazio dedicato alla Penisola Sorrentina, la valutazione di specifiche iniziative di destagionalizzazione per “allungare” la stagione turistica..

Ci si è soffermati anche sulla necessità di uno scambio maggiore di informazioni sulle progettualità collegate al Pnnr e sulla necessità di curare con il massimo dettaglio il livello dei servizi che saranno offerti agli equipaggi nei rispettivi porti che accoglieranno le imbarcazioni delle Regate Rolex Cup, aspetto fondamentale per fare in modo che anche negli anni futuri questa competizione velica internazionale possa svolgersi in Penisola.

Infine condivisione totale per affrontare con la Regione ed Eav l’attuale livello assolutamente insufficiente del servizio di collegamento con la Penisola.

Il prossimo incontro sarà a Marzo e vedrà la presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Casucci cui saranno presentate specifiche proposte.