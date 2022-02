Gli inviati di Positanonews al seguito di un folto gruppo di sorrentini ha raccolto foto, video e impressioni.

Foto 2 di 2



Scenografie imponenti e classiche quelle portate dal teatro La Fenice di Venezia, senza contaminazioni moderne, le voci hanno destato qualche dubbio, comunque il San Carlo era tutto esaurito.

Il Ministero della Cultura in occasione del 150° anniversario dalla prima teatrale dell’Aida, opera drammatica di Giuseppe Verdi e Antonio Ghislanzoni andata in scena al Teatro Khediviale dell’Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, ha invitato alla celebrazioni vari enti. Il Teatro San Carlo ha raccolto l’invito mettendo in scena Dal 15 al 26 Febbraio 2022 –Giuseppe Verdi –AIDA –Opera in quattro atti libretto di Antonio Ghislanzoni da un soggetto di Auguste Mariette.

Direttore | Michelangelo Mazza♭

Regia | Mauro Bolognini

Regista per la ripresa | Bepi Morassi♭

Scene | Mario Ceroli

Costumi | Aldo Buti

Coreografia | Giovanni Di Cicco

Luci | Fabio Barettin♭

Assistente alla Regia | Laura Pigozzo

Interpreti

Aida | Anna Netrebko♭ (15, 18, 21) / Liudmyla Monastyrska♭ (17, 20, 23, 26)

Radamès | Yusif Eyvazov (15, 18, 21) / Stefano La Colla (17, 20, 23, 26)

Amneris | Ekaterina Gubanova (15, 18, 21, 26) / Agnieszka Rehlis♭ (17, 20, 23)

Amonasro | Franco Vassallo

Ramfis | Riccardo Zanellato (15)/ Nicolas Testé (17, 18, 20, 21, 23, 26)

Il Re d’Egitto | Mattia Denti

Una sacerdotessa | Desirée Migliaccio♮

Un messaggero | Riccardo Rados

debutto al Teatro di San Carlo ♮ Artista del Coro

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Direttore del Coro | José Luis Basso

Direttore del Balletto | Clotilde Vayer

Allestimento del Teatro La Fenice Venezia

Costumi dell’Archivio Storico della Fondazione Cerratelli

Aida è un’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette, primo direttore del Museo Egizio del Cairo. Isma’il Pascià, khedivé d’Egitto, commissionò a Verdi un inno per celebrare l’apertura del Canale di Suez (1869) offrendo un compenso di 80.000 franchi[senza fonte], ma Verdi rifiutò, sostenendo come era solito di non essere uso a scrivere musica d’occasione[1]. Nell’ambito delle stesse celebrazioni era stato inaugurato il Teatro khediviale dell’Opera del Cairo con una rappresentazione di Rigoletto. Ma il khedivé insisteva per avere un’opera originale di un celebre maestro europeo. E la prima scelta era ovviamente Giuseppe Verdi. Se Verdi avesse rifiutato, l’offerta sarebbe stata rivolta a Charles Gounod o a Richard Wagner. Incaricato della trattativa era Auguste Mariette, il quale a sua volta si rivolse come intermediario a Camille du Locle, direttore dell’Opéra-Comique e già autore del libretto di Don Carlos. Mariette scriveva a du Locle: «Ciò che il Viceré vuole è un’opera egiziana esclusivamente storica. Le scene saranno basate su descrizioni storiche, i costumi saranno disegnati avendo i bassorilievi dell’alto Egitto come modello». Lo scetticismo iniziale di Verdi fu vinto infine dalla lettura dello scenario approntato dallo stesso Mariette, che trovò valido, decidendosi ad accettare la proposta a patto di avere un completo controllo sull’allestimento e sulla scelta del cast, e pattuendo un compenso notevole, 150.000 franchi.[2] La prima, concordata per il gennaio 1871, fu ritardata a causa dell’assedio prussiano a Parigi durante la guerra franco-prussiana, che impedì l’accesso ai laboratori dell’Opéra dove erano stati realizzati costumi e scenografie. Ancora oggi Aida continua ad essere una delle opere liriche più famose. Alla prima del Cairo colpì l’utilizzo, nella Marcia trionfale, di lunghe trombe, del tipo delle trombe egiziane o delle buccine romane (« […] com’erano le Trombe nei tempi antichi»[3]), appositamente ricostruite per l’occasione secondo un probabile schema di strumento antico, con un unico pistoncino nascosto da un panno a forma di vessillo o gagliardetto[4].