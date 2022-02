Tanti auguri “O Lione”. Ebbene sì, Vinicio compie 90 anni. L’ex giocatore, nonché allenatore del Napoli della stagione 1974-75, Luis Vinicio detto O Lion, compie oggi 90 anni. Il brasiliano ha fatto visita alla squadra del Napoli dove è stato accolto con grande calore e, proprio ai giocatori azzurri, ha rivolto parole di sostegno e di conforto, esortandoli a dare sempre il massimo per questa maglia. Vinicio è molto amato anche dai supporters napoletani che lo ricordano con affetto, perché la squadra di allora andò vicinissima allo scudetto. Da non trascurare poi che Vinicio, a testimonianza dell’amore che prova per la città partenopea, l’ha scelta come sua casa ancora oggi. E allora tanti auguri Mister, a te che da sempre hai dimostrato di essere innamorato di questi colori e di questo popolo!