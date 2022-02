Super Green Pass per lavorare: da oggi scatta l’obbligo per gli over 50. Da oggi, martedì 15 febbraio 2022, scatta l’obbligo del Green pass rafforzato – o Super green pass – per tutti i lavoratori over 50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro.

Si tratta sicuramente della misura più contestata tra le ultime messe in atto per tentare di contrastare l’avanzamento del virus. Dunque, non basterà più il Green pass base, che si può ottenere con l’esito negativo di un tampone con validità di 48 ore per il test rapido e di 72 con il molecolare. Bisognerà essere guariti dal Covid o aver ricevuto almeno due dosi di vaccino, per chi non ha già fatto il richiamo.