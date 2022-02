Sul depuratore di Maiori intervengono il sindaco Antonio Capone ed il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese

Maiori. Sulla questione del depuratore arrivano le parole del sindaco Antonio Capone che chiede un’accelerazione negli interventi: «Siamo molto in ritardo. Mi sono fatto sentire anche con la Provincia. Sicuramente tutte le procedure tecniche hanno portato via molto tempo. Onestamente mi aspettavo che tutto fosse svolto in maniera più celere. Coloro che pensano si possa vivere senza depuratore sono dei folli. Possono fare tutte le battaglie politiche che vogliono contro le grandi opere ma lasciano il tempo che trovano. Un paese che vive di turismo e di balneazione ha bisogno di un depuratore all’avanguardia, altrimenti rischiamo di uscire fuori da ogni circuito. Deve essere fatto tutto in sicurezza ma nel più breve tempo possibile».

Anche il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese interviene sulla vicenda a pochi giorni di distanza dall’aggiudica dei lavori che riguarderanno l’impianto che sorgerà in zona Demanio: «Con il depuratore di Maiori si completa uno schema determinante per la depurazione del golfo di Salerno e in particolare della Costiera Amalfitana».

Sulla questione nei mesi scorsi si era espresso il Ministero della cultura, attraverso una nota del sottosegretario Lucia Borgonzoni , che definiva l’intervento «di rilevante impatto nel particolare ambito paesaggistico».

Strianese si dice comunque tranquillo, anche in considerazione del fatto che l’iter è ancora in fase iniziale, visto che manca ancora l’acquisizione dei pareri dei vari enti: «Non sono preoccupato dalle valutazioni espresse dal Ministero. Ci deve preoccupare una eventuale valutazione di impatto ambientale contraria in quanto amministrativo. Rispettando, ovviamente, le perplessità che ognuno può avere. Rispetteremo quelle che sono le prescrizioni degli enti preposti. Ormai siamo agli sgoccioli per quanto concerne l’impianto di depurazione a Conca dei Marini dove manca solo la corrente, poi ci sarà l’inaugurazione. Abbiamo inaugurato nei mesi scorsi la condotta sottomarina di Cetara – chiosa Strianese – Il depuratore di Maiori rappresenta un tassello importante per la depurazione dell’intero golfo di Salerno».

Il comitato cittadino che si è formato a Maiori per dire “no” al depuratore, continua ad opporsi all’opera «Maiori è già dotato di un sistema di depurazione. Con un semplice adeguamento è possibile ottenere la sicurezza dei cittadini, evitando uno spreco di soldi pubblici e gravi ripercussioni a livello ambientale».